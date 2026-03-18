С начала этого года мошенники украли у татарстанцев 740 млн рублей

С января по февраль 2026 года мошенники украли у жителей Татарстана 740 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«За аналогичный период прошлого года мошенникам удалось украсть 986 млн рублей – разница почти в 246 млн рублей. Это говорит о том, что наши меры профилактики работают», – отметил Радис Юсупов.

Напомним, за прошлый год татарстанцы отдали мошенникам 5,6 млрд рублей.