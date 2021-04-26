С начала апреля в Татарстане за сжигание сухой травы оштрафованы 96 человек

С начала апреля в Татарстане за сжигание сухой травы и мусора оштрафовали 96 человек. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Замглавы ведомства напомнил, что в период действия особого противопожарного режима вдвое увеличиваются штрафы за сжигание сухой травы и мусора. Для граждан они составят от двух до четырех тысяч, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч.

«Не испытывайте свою судьбу. Бывают случаи, когда возгорание сухой травы перебрасывается на здания. Можете пострадать не только вы, но и ваши соседи. Если причиненный ущерб будет свыше 250 тысяч рублей, а это примерная стоимость бани, может наступить уголовная отвественность», – объяснил Трущин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за две недели в Татарстане произошло свыше 200 возгораний сухой травы.