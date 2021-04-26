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Ру Тат
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26 апреля 2021  11:17
Гузель Хусаинова

За две недели в Татарстане произошло свыше 500 возгораний сухой травы

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С 12 апреля на территории республики произошло более 530 пожаров из-за возгорания сухой травы и мусора. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

По словам замглавы, количество случаев возгорания сухой травы и мусора по сравнению с прошлым годом возросло на 28% – за аналогичный период прошлого года МЧС РТ зафиксировало 413 пожаров. 

«В этом году наибольшее количество пожаров, связанных с горением сухой травы и мусора, произошло в Набережных Челнах и Казани», – рассказал Трущин. 

Замглавы отметил, что самые крупные пожары в этом году произошли в Казани, Агрызском и Азнакаевском районах. Общая площадь возгорания в этих трех случаях превысила 100 тысяч кв.м.

МЧС возгорания сухой травы
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