За две недели в Татарстане произошло свыше 500 возгораний сухой травы

С 12 апреля на территории республики произошло более 530 пожаров из-за возгорания сухой травы и мусора. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

По словам замглавы, количество случаев возгорания сухой травы и мусора по сравнению с прошлым годом возросло на 28% – за аналогичный период прошлого года МЧС РТ зафиксировало 413 пожаров.

«В этом году наибольшее количество пожаров, связанных с горением сухой травы и мусора, произошло в Набережных Челнах и Казани», – рассказал Трущин.

Замглавы отметил, что самые крупные пожары в этом году произошли в Казани, Агрызском и Азнакаевском районах. Общая площадь возгорания в этих трех случаях превысила 100 тысяч кв.м.