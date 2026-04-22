С начала 2025 года в Татарстане произошло 28 поджогов вышек связи и релейных шкафов

С начала 2025 года в Татарстане было совершено 28 фактов поджогов и повреждений объектов транспорта, энергетическим и структурам связи. Действия злоумышленников квалифицированы как теракты и диверсии. Об этом на пресс–конференции «Татар-информа» о мерах профилактики вовлечения подростков и молодежи в диверсионно-террористическую деятельность сообщил заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ Роман Мухаметзянов.

«В этом году за подобные деяния задержаны семь человек, больше половины из них – это несовершеннолетние», – сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане задержали двоих подростков, подозреваемых в поджоге вышки сотовой связи.

По информации МВД по РТ, 14 февраля в полицию Казани поступило сообщение о повреждении вышки связи. Расследование вывело оперативников на двух подростков: 17-летнего безработного и 16-летнего студента колледжа. Последний оказался гражданином одной из стран Центральной Азии.

При обыске у них нашли улики, говорящие о причастности к преступлению, а затем молодые люди сами признались в содеянном. По их словам, они пошли на преступление из корыстных соображений. Также выяснилось, что подростки вместе с двумя подельниками готовили еще серию подобных поджогов.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Всех четверых арестовали и поместили в СИЗО. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.