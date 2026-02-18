В Татарстане задержали подростков, подозреваемых в поджоге сотовой вышки

В Татарстане задержали двоих подростков, подозреваемых в поджоге вышки сотовой связи.

По информации МВД по РТ, 14 февраля в полицию Казани поступило сообщение о повреждении вышки связи. Расследование вывело оперативников на двух подростков: 17-летнего безработного и 16-летнего студента колледжа. Последний оказался гражданином одной из стран Центральной Азии.

При обыске у них нашли улики, говорящие о причастности к преступлению, а затем молодые люди сами признались в содеянном. По их словам, они пошли на преступление из корыстных соображений.

Также выяснилось, что подростки, вместе с двумя подельниками, готовили ещё серию подобных поджогов.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Всех четверых арестовали и поместили в СИЗО. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.