С момента прихода тепла уже четыре ребенка пострадали, выпав из окон в Татарстане

Теплый сезон только начался, а в ДРКБ Татарстана попали уже четверо детей с травмами после падения из окон. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе больницы.

В этом году, с апреля по май, в результате падения из окон пострадали четыре ребенка. Выпав из окна третьего этажа, один малыш получил ушиб легких, сотрясение и переломы. Другой, упав с такой же высоты, получил переломы позвоночника и бедра. У еще одного ребенка сотрясение мозга и ушиб легких – он выпал с пятого этажа. Четвертый упал со второго этажа – разорвал селезенку и получил сотрясение мозга.

За такой же период прошлого года произошло три таких происшествия. Один из малышей выпал из окна второго этажа и получил черепно-мозговую травму. Такую же травму получил еще один ребенок, выпав из окна третьего этажа. Еще в одном случае пострадавший малыш отделался ушибами – он упал с высоты второго этажа.

