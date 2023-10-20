Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
С мели сняли пассажирский паром, который застрял на переправе Аракчино – Верхний Услон
Пассажирский паром Аракчино – Верхний Услон сняли с мели в 15.15, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Напомним, сегодня на реке Волга на мель сел паром, перевозивший 14 автомобилей с 18 пассажирами. Повреждения корпуса судна допущено не было, также отсутствовала утечка топлива. Машины и людей, оказавшихся на борту застрявшего на реке судна, доставили на берег.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников