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Руc Тат
Происшествия 20 октября 2023 15:49

С мели сняли пассажирский паром, который застрял на переправе Аракчино – Верхний Услон

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Пассажирский паром Аракчино – Верхний Услон сняли с мели в 15.15, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, сегодня на реке Волга на мель сел паром, перевозивший 14 автомобилей с 18 пассажирами. Повреждения корпуса судна допущено не было, также отсутствовала утечка топлива. Машины и людей, оказавшихся на борту застрявшего на реке судна, доставили на берег.

#паром
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