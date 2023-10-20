С мели сняли пассажирский паром, который застрял на переправе Аракчино – Верхний Услон

Пассажирский паром Аракчино – Верхний Услон сняли с мели в 15.15, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, сегодня на реке Волга на мель сел паром, перевозивший 14 автомобилей с 18 пассажирами. Повреждения корпуса судна допущено не было, также отсутствовала утечка топлива. Машины и людей, оказавшихся на борту застрявшего на реке судна, доставили на берег.