Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пассажиров и автомобили с севшего на мель парома в Татарстане доставили на берег
Пассажиров и автомобили с севшего на мель парома в Татарстане доставили на берег. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«14 автомобилей с 18 пассажирами переехали на подошедший порожний паром и в 13.35 прибыли на берег», – отметили в ведомстве.
В свою очередь Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства посадки судна на мель. Как отметили в надзорном ведомстве, повреждения корпуса судна не допущено, утечки топлива нет. Паром перевозил 14 автомобилей и пассажиров.
На место происшествия выехал помощник Татарского транспортного прокурора.
Напомним, сегодня на Волге на переправе Верхний Услон – Аракчино паром с пассажирами сел на мель.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников