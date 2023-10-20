Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пассажиров и автомобили с севшего на мель парома в Татарстане доставили на берег. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«14 автомобилей с 18 пассажирами переехали на подошедший порожний паром и в 13.35 прибыли на берег», – отметили в ведомстве.

В свою очередь Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства посадки судна на мель. Как отметили в надзорном ведомстве, повреждения корпуса судна не допущено, утечки топлива нет. Паром перевозил 14 автомобилей и пассажиров.

На место происшествия выехал помощник Татарского транспортного прокурора.

Напомним, сегодня на Волге на переправе Верхний Услон – Аракчино паром с пассажирами сел на мель.