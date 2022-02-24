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Ру Тат
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Здоровье
24 февраля 2022  13:27

С марта власти Гонконга планируют проводить миллион ПЦР-тестов в день

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Власти Гонконга с середины марта введут обязательное тестирование на коронавирус для жителей города, каждый день планируется проводить миллион тестов, сообщает оперативный штаб Москвы.

Такое решение было принято из-за прогнозируемого всплеска заболеваемости Covid-19 в начале весны.

Несмотря на то, что от коронавируса в Гонконге вакцинировано 84,5% населения,16 февраля здесь был установлен новый антирекорд заболеваемости — 4 285 новых случаев заражения. 

Председатель КНР Си Цзиньпин 16 февраля лично распорядился приложить все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

Наибольшее число заболевших коронавирусом в мире сейчас приходится на штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом.

 

#коронавирус #омикрон #Япония
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