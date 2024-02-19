«Просто песня!»: лениногорские волонтеры отправят на СВО витаминный чай

Волонтеры группы «С любовью и молитвами» Лениногорского района готовятся отправить на передовую военнослужащим витаминный чай. На сегодняшний день гуманитарный груз практически полностью собран и готов к отправке в зону СВО.

В состав чая входят различные травы, собранные мастерицами летом: чабрец, иван-чай, ромашка, шиповник, боярышник, мята, мелисса, душица (матрешка). В эту смесь активистки добавляют щепотку черного чая.

«Что такое витаминный чай? О, это песня! При сборе и упаковке в специальные зип-пакеты для чая такой изумительный летний аромат в воздухе витает. Упаковываем в коробочку по 50 пакетиков и герметично для сохранности обматываем пленкой. И сверху по традиции пишем: „С любовью и молитвами“, нарисованное красное сердце, символизирующее любовь и поддержку», — делится волонтер Светлана.

Волонтеры рассказали о секретах изготовления спиртовых салфеток, которые крайне необходимы в госпитале, чтобы обрабатывать медикам руки, а пациентам — раны. В окопах бойцы также дезинфицируют себя такими салфетками.

«Белая ткань нарезается на одинаковые квадраты, эти кусочки аккуратно скручиваются в жгутики, всё складывается в большую емкость и заливается большим количеством спирта для полного промачивания. Через какое-то время жгутики достаем, легонько выжимаем и складываем в герметичный пакет, чтобы не происходило усыхание. А уже эти пакеты мы упаковываем в пластиковые контейнеры с застежками. В заключении этот контейнер мы еще раз обматываем пленкой для полной герметичности», — объяснила процесс активистка Алсу.

Волонтеры Лениногорского района объединились в крепкую и сплоченную команду. Спецоперация объединила жителей города, деревень и сел — здесь и активистки из сел Тимяшево, Куакбаш, Сережкино и Новое Сережкино, Зай-Каратай, Мичурино, Каркали, Шугурово и Старое Шугурово.

Помогают и соседние районы. «Большую помощь оказывает волонтер Лена из Бугульмы, которая собирает у населения ткани в огромном количестве, ее подруга Гулюся доставляет их непосредственно нам. Активную помощь оказывает Альметьевск, прихожане и имамы мечети из Тайсуганово, Габдрахманово — они тоже предоставляют ткани, одеяла и многое другое», — поделилась руководитель команды волонтеров Эльмира Уламасова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что волонтеры Лениногорского района изготавливают заживляющие мази для бойцов СВО.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону

Фото: Ильмира Гареева