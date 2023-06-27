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Авиашоу «Я выбираю небо» пройдет в Казани в начале августа
Власти Татарстана определили дату традиционного ежегодного авиационного праздника «Я выбираю небо». В этом году он пройдет 5 августа. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Праздник состоится на территории, прилегающей к Центру семьи «Казан».
Оказать содействие в организации праздника предложено Казанскому авиазаводу имени Горбунова, Казанскому вертолетному заводу, Центральному аэроклубу РТ ДОСААФ России, ОАО «Авиасервис», ГУ МЧС РФ по Татарстану. Обслуживание воздушных судов, принимающих участие в авиапразднике, будет осуществлять международный аэропорт «Казань».
В связи с проведением авиационного праздника 5 июля на улице Сибгата Хакима (возле Чаши) будет перекрыто движение автомобильного транспорта. Кроме того, у Центра семьи «Казан» будут установлены аншлаги о запрете купания.
О том, как праздник проходил в прошлом году, читайте в материале «Татар-информа» «Самолеты будто привязаны друг к другу»: как в Казани прошел праздник «Я выбираю небо».
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