Авиашоу «Я выбираю небо» пройдет в Казани в начале августа

Власти Татарстана определили дату традиционного ежегодного авиационного праздника «Я выбираю небо». В этом году он пройдет 5 августа. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Праздник состоится на территории, прилегающей к Центру семьи «Казан».

Оказать содействие в организации праздника предложено Казанскому авиазаводу имени Горбунова, Казанскому вертолетному заводу, Центральному аэроклубу РТ ДОСААФ России, ОАО «Авиасервис», ГУ МЧС РФ по Татарстану. Обслуживание воздушных судов, принимающих участие в авиапразднике, будет осуществлять международный аэропорт «Казань».

В связи с проведением авиационного праздника 5 июля на улице Сибгата Хакима (возле Чаши) будет перекрыто движение автомобильного транспорта. Кроме того, у Центра семьи «Казан» будут установлены аншлаги о запрете купания.

О том, как праздник проходил в прошлом году, читайте в материале «Татар-информа» «Самолеты будто привязаны друг к другу»: как в Казани прошел праздник «Я выбираю небо».