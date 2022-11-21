С кредиторами «Камдорстроя» рассчитается компания «РБР 16»

Крупнейший подрядчик по строительству дорог в закамской зоне ООО «РБР-16», в числе совладельцев которого депутат горсовета Челнов Тагир Сунгатуллин, взялся погасить долги легендарного треста «Камдорстрой». Он в прошлом году вступил в начальную стадию банкротства — наблюдение.

Компания «РБР 16» еще 25 октября подала заявление в татарстанский арбитраж о намерении погасить требования всех включенных в реестр кредиторов «Камдорстроя». Арбитражный суд РТ ее заявление удовлетворил. Дорожному подрядчику предстоит заплатить по долгам треста до 7 декабря в общей сложности 320 млн рублей.

Тагир Сунгатуллин заявил «Татар-информу», что тем самым они с партнерами хотят «восстановить историческую справедливость». «Речь идет о том, чтобы трест, который неожиданно попал в затруднительную ситуацию, выстоял, справился со своими финансовыми проблемами и вернулся на дороги федерального значения», — сказал он.

Собеседник агентства пообещал, что не будет прекращена история ни того, ни другого предприятия: «О структуре еще подумаем, но в конечном итоге это будут два абсолютно самостоятельных юрлица. Просто у них будут разные задачи». Подробнее читайте в материале «Татар-информа»: «Камдорстрой» вытаскивают из ямы: кто спасает строителя аэропортов и федеральных дорог?