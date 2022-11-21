«Камдорстрой» вытаскивают из ямы: кто спасает строителя аэропортов и федеральных дорог?

Тагир Сунгатуллин подал заявление в татарстанский арбитраж о намерении погасить требования всех включенных в реестр кредиторов «Камдорстроя» Фото: chelny-biz.ru

«Погасить требования кредиторов»

Известный на всю страну челнинский «Камдорстрой» (АО «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов») получил шанс избавиться от долговой зависимости, из-за которой он в прошлом году вступил в начальную стадию банкротства.

Крупнейший подрядчик по строительству дорог в Закамской зоне – ООО «РБР 16», в числе совладельцев которого значится депутат горсовета Набережных Челнов Тагир Сунгатуллин, протянул ему руку помощи. Он подал заявление в татарстанский арбитраж о намерении погасить требования всех включенных в реестр кредиторов «Камдорстроя».

Арбитражный судья Линар Мингазов заявление «РБР 16» удовлетворил. Компании предстоит заплатить по долгам банкротящегося треста до 7 декабря. Как сообщил «Татар-информу» Сунгатуллин, речь идет о 320 млн рублей. Как «РБР 16» справится с этой задачей, временный управляющий трестом «Камдорстрой», член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих ЦФО» Анастасия Сапегина отчитается 12 декабря.

Челнинский трест «Камдорстрой» построил и реконструировал тысячи километров дорог и взлетно-посадочных полос в России Фото: kamdorstroy.ru

Можно изучать географию страны

По кредиторам «Камдорстроя» можно изучать географию страны: ГУП «Крымэнерго» и Уральский трубный завод, башкирский «БитумОйл» и «Аллмасс» из Краснодарского края и другие.

Это совсем не удивительно, так как челнинский трест построил и реконструировал тысячи километров дорог и взлетно-посадочных полос в России. В их числе реконструкция Международного аэропорта «Анапа», взлетно-посадочных полос в аэропортах Новосибирска, Кургана, Астрахани, Минеральных Вод, Международного аэропорта «Казань», строительство дороги Казань – Оренбург, трассы Чита – Хабаровск, трассы М7.

В 2011 году он стал генподрядчиком реконструкции таких дорог в Набережных Челнах, как «Орловское кольцо – Первая автодорога» и проспект Мира, вел строительно-монтажные работы на объектах инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга», где был определен генподрядчиком возведения автодорог и внутриплощадочных железнодорожных путей. На федеральной трассе М7 компания участвовала в строительстве нового моста через реку Вятку и в капитальном ремонте подъездов к городам Ижевск и Пермь.

«Камдорстрой» получил шанс избавиться от долговой зависимости, из-за которой он в прошлом году вступил в начальную стадию банкротства Фото: kamdorstroy.ru

«Камдорстрой» и «РБР 16» – дружественные компании

Самый крупный кредитор «Камдорстроя» – «Ак Барс» Банк – уступает компании Сунгатуллина право требования с должника более чем 200 млн рублей. В феврале 2018 года банк открыл «Камдорстрою» кредитную линию, по которой строительной компании были выданы транши на общую сумму 1,3 млрд рублей. Один из кредитов – на 200 млн рублей под 11,5% годовых со сроком погашения 26 ноября 2020 года – заемщик так и не возвратил.

Сам «РБР 16» тоже значится в числе кредиторов «Камдорстроя». Сумма долга перед ним составляет почти 323 млн рублей. Впрочем, еще 27 сентября татарстанский арбитраж заключил, что это дружественные компании, в связи с чем он даже понизил «РБР 16» в очередности, оставив ее за реестром.

Так, татарстанский арбитраж констатировал, что в период поставки продукции со стороны «РБР 16» трест уже находился в ситуации имущественного кризиса — в отношении него начиная с 2019 года не единожды пытались возбудить дело о банкротстве. Задолженность все росла, а поставщик и не думал ни о каких штрафных санкциях и продлевал сроки оплаты продукции. Кроме того, компания Сунгатуллина долгое время не предпринимала ничего для того, чтобы принудительно взыскать задолженность.

Владимир Швецов отдал «Камдорстрою» в общей сложности 10 лет: мастер, прораб, старший прораб, главный инженер СУ-930, а в 1987 году и начальник СУ-928 этого же треста Фото: chelny-biz.ru

«Время Швецова»

«Камдорстрой» не впервые в своей истории сталкивается с трудностями. На сайте треста подробно описан один из таких моментов: «1993–1995 годы справедливо считают вторым рождением «Камдорстроя». Это было время Швецова».

Речь идет о Владимире Швецове, в 1995 году — заместителе председателя Правительства Татарстана, а в 2001 году — еще и министре транспорта республики. Он отдал «Камдорстрою» в общей сложности 10 лет: мастер, прораб, старший прораб, главный инженер СУ-930, а в 1987 году и начальник СУ-928 этого же треста.

Перестройка поставила на грань выживания многие предприятия. «Камдорстрой» не стал исключением. Если в начале 90-х годов КАМАЗ и ЕлАЗ обеспечивали ему до 70% от общего объема работ, то тогда их заказы едва ли дотягивали до 10%. Одним словом, когда в марте 1993 года Швецов возглавил «Камдорстрой», портфель его заказов был пуст. Но новому руководителю удалось переломить ситуацию.

Реконструкция аэропортового комплекса «Талага», г. Архангельск Фото: kamdorstroy.ru

Миллион рублей для «Особенной транспортной компании»

Самым первым в банкротном деле «Камдорстроя» значится заявление «Особенной транспортной компании» из Белгорода, которой дорожный трест из Автограда оплатил перевозку грузов в 2020 году лишь частично.

В феврале прошлого года Арбитражный суд РТ взыскал с «Камдорстроя» в ее пользу 1,7 млн рублей долга. Причем, судя по материалам дела, дорожный трест был не в состоянии выплатить разом даже столь скромную сумму: просил об отсрочке до декабря 2022 года.

«Камдорстрой» ссылался на то, что исполняет гарантийные обязательства по введенным в эксплуатацию стратегическим объектам. Таким, как аэропорты «Казань» и «Бегишево», архангельский «Талаги» и екатеринбургский «Кольцово», аэропорт «Минеральные Воды» и воздушные ворота Волгограда. И это еще не считая строительства и реконструкции на границе Бахчисарайского района автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, а также автодорог М7 «Волга» и Р-354 Екатеринбург – Курган.

В его заявлении отмечалось, что распространение Covid-19 сильно затруднило деятельность предприятия в 2020-2021 годах. Взыскание с треста всей суммы долга одномоментно парализует его деятельность, исключив возможность участия в госзакупках. На тот момент все средства, поступающие на расчетные счета «Камдорстроя», автоматически списывались на погашение задолженности по налогам и зарплате. Суд тогда удовлетворил заявление частично: дал отсрочку до 1 февраля 2022 года. Именно это обстоятельство и сыграло свою роль в деле о банкротстве.

В ноябре прошлого года татарстанский арбитраж оставил заявление «Особенной транспортной компании» без рассмотрения, так как для погашения долга перед белгородцами еще не вышел срок. На тот момент той же участи челнинскому дорожному тресту хотела и «Национальная нерудная компания» из Москвы. Предприятие задолжало ей за поставленный товар куда как большую сумму – 19,8 млн рублей, не считая 407,6 тыс. рублей неустойки. Были попытки заключить мировое соглашение. Но в мировой Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года в итоге отказал. Отсрочку в выплате долга он тоже не дал. В результате 13 декабря в отношении «Камдорстроя» была введена начальная процедура банкротства — наблюдение.

Бизнесмен сказал, что они хотят «восстановить историческую справедливость» и по отношению к «Камдорстрою» Фото: nabchelny.ru

«Проект в любом случае обречен на успех»

Совладелец и гендиректор компании «РБР 16» Тагир Сунгатуллин прокомментировал «Татар-информу» участие в банкротном деле «Камдорстроя». Свой интерес к этому предприятию он объяснил так: «Мы хотим развиваться».

Собеседник агентства напомнил, что во времена СССР в Набережных Челнах было две крупнейшие компании дорожного строительства — «Камдорстрой» и Управление строительства дорог «Камгэсэнергостроя» (УСД). Последнее занималось строительством инфраструктуры вокруг Набережных Челнов: всем, что было связано с жильем, внутриквартальными дорогами, строительством дорог на заводах КАМАЗа. А зоной ответственности «Камдорстроя» были объекты союзного значения, дорога Челны – Казань и основные проспекты города.

Руководитель «РБР 16» отметил, что его компания и есть продолжатель истории УСД: «Мы находимся на той же базе. Я сижу в том же кабинете, что и некогда управляющий трестом». Сунгатуллин рассказал, что в составе Управления строительства дорог было несколько СМУ: «Они находились по всему городу, потому что тогда дорог, в принципе, не было и было нецелесообразно находиться в какой-то одной точке. СМУ были и на Татарской атомной станции, и на Елабужском тракторном заводе. В 90-е годы что-то было потеряно за нецелесообразностью. То, что сохранили, это сейчас и есть “РБР 16”». В том числе, по его словам, удалось сохранить и приумножить небольшое количество баз.

Бизнесмен сказал, что они хотят «восстановить историческую справедливость» и по отношению к «Камдорстрою». «Речь идет о том, чтобы трест, который неожиданно попал в затруднительную ситуацию, выстоял, справился со своими финансовыми проблемами и вернулся на дороги федерального значения», — пояснил он. Кажется, для этого подгаданы даже даты. «В этом году 7 декабря «Камдорстрою» будет 51 год. Такое совпадение: у нас до 7 декабря срок погашения», — заметил директор «РБР 16».

«Мы не будем прекращать историю ни того, ни другого предприятия. Просто у них будут разные задачи. «Камдорстрой» — это федеральные дороги, а «РБР 16» — местные и региональные» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это история города, которую мы не имеем права терять»

Стоит ли ждать ребрендинга? Сунгатуллин ответил на этот вопрос категорично: «Мы не будем прекращать историю ни того, ни другого предприятия. О структуре еще подумаем, но в конечном итоге это будут два абсолютно самостоятельных юрлица. Просто у них будут разные задачи. «Камдорстрой» — это федеральные дороги, а «РБР 16» — местные и региональные». Иными словами, это теперь будет группа компаний.

Бизнесмен подтвердил, что у треста есть активы, которыми «РБР 16» не располагает. «Это очень серьезная организация. Ее банкротство в том числе уникально. Основные фонды «Камдорстроя» сохранены благодаря его руководителям, которые смогли «с достоинством выйти и из Крыма».

Они завершили там объекты, хотя сами уже находились в кризисной ситуации. Не упали в грязь лицом и в прошлом году, когда уже были финансовые проблемы. В любом случае, реконструкцию аэропорта «Бегишево» и строительство ЖК «Подсолнухи» смогли завершить, хотя и не без нашей помощи. Предприятие, у которого пропадает дух, на это не способно. А здесь это получилось», — подчеркнул депутат.

По словам Сунгатуллина, требования кредиторов «Камдорстроя», включенных в реестр, оцениваются в 320 млн рублей. Он не скрывает того, что компания прибегла к заемным средствам. С ними помог инвестор из числа банковских структур Набережных Челнов. Его имя собеседник агентства называть не стал, но заметил, что у него «примерно такие же мотивы: это история города, которую мы не имеем права терять». «Этот проект в любом случае обречен на успех», — оптимистично заявил совладелец «РБР 16» в завершение беседы.