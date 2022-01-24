С кранового завода в Челнах уволились 129 работников, девять попали под сокращение

С Набережночелнинского кранового завода с октября по декабрь 2021 года по собственному желанию уволились 120 человек, еще девять человек попали под сокращение в январе 2022 года. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила директор Центра занятости населения Татьяна Быданова.

«По состоянию на 1 января на предприятии было всего девять человек. Изначально было 129 работников. С октября они были уволены по собственному желанию, поскольку работы не было. Несколько человек — по договору с соглашением. На сегодняшний день только один человек обратился в Центр занятости. Три сотрудницы находятся в декретном отпуске, остальным предложили вакансии по профилю. Но большинство уже успело найти новую работу», — уточнила подробности Татьяна Быданова.

В общей сложности с начала года в кадровый центр обратились 195 человек, 1 068 граждан состоят на учете в качестве безработных. Уровень безработицы в Челнах составляет 0,38, по республике — 0,52. В базе данных Автограда имеется 7 198 вакансий.

В конце 2021 года Набережночелнинский крановый завод заявил о самоликвидации. Генеральный директор предприятия 50-летний Марс Тимербулатов оказался в СИЗО по подозрению в хищении 5 млн рублей и сокрытии налогов на 404 млн. 20 января уведомил центр занятости о сокращении работников. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исполком Челнов окажет помощь в трудоустройстве работникам Кранового завода.