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С июля 2025 года кубометр газа в Татарстане подорожает почти на рубль
С 1 июля наступающего 2025 года розничная цена одного куб. метра природного газа в Татарстане (с учетом НДС) увеличится на 94 копейки — с 7,47 до 8,41 рубля. Проект соответствующего постановления Государственного комитета РТ по тарифам пока проходит антикоррупционную экспертизу.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об увеличении с 1 июля 2025 года тарифов на коммунальные услуги в республике на 17,5–22,3%.
Плата за ЖКУ увеличится на 17,5% в 870 муниципальных образованиях, среди которых — подавляющее большинство сельских поселений республики, а также города Альметьевск, Арск, Буинск, Лениногорск, Чистополь и ряд поселков городского типа.
В остальных 43 муниципалитетах тарифы ЖКХ вырастут на 22,3%. Речь идет о 21 городе (в том числе о Казани и Набережных Челнах), 15 поселках городского типа и семи сельских поселениях.
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