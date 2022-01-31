С февраля в заказнике «Устье реки Меши» вводится запрет на рыбалку

С 1 февраля до 15 апреля на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Устье реки Меши» вводится запрет на промысловое и любительское рыболовство. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Ограничения введены постановлением Кабмина РТ для создания устойчивой популяции водных биологических ресурсов и благоприятных условий для их воспроизводства. В целях профилактики и недопущения правонарушений на территории заказника инспекторы Госкомитета РТ по биоресурсам будут проводить регулярные рейды. За несоблюдение режима охраны заказника предусмотрено наказание в соответствии со статьей 8.39 КоАП РФ (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях)», — сказано в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по поручению Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина специалисты Минэкологии Татарстана совместно с коллегами из Госкомитета РТ по биоресурсам наводят порядок на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) республики. В Татарстане 192 особо охраняемые природные территории, 186 из них — региональные, два заповедника федерального значения и четыре муниципальных. Госкомитет РТ по биоресурсам отвечает за 186 ООПТ.