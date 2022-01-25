Шадриков рассказал, кто и как наводит порядок на ООПТ Татарстана

По поручению Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина специалисты Минэкологии Татарстана совместно с коллегами из Госкомитета РТ по биоресурсам наводят порядок на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) республики. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«Было поручение Фарида Хайрулловича разобраться в этом вопросе, была статья Генпрокуратуры РФ. Мы с коллегами из Госкомитета РТ по биоресурсам обсудили это замечание. В Татарстане 192 особо охраняемые природные территории, 186 из них — региональные, два заповедника федерального значения и четыре муниципальных. Госкомитет РТ по биоресурсам отвечает за 186 ООПТ», — сказал он.

Спикер отметил, что в республике насчитывается 12 администраций и 71 штатная единица сотрудников, которые контролируют соблюдение требований на территории ООПТ.

«Вопрос был, почему не везде существуют администрации на всех заказниках. В связи с экономической целесообразностью. Есть заказники, где всего 5 гектаров. Возможно, где-то одна администрация на 5–7 заказников», — отметил Шадриков.

Он добавил, что за год на территории ООПТ Татарстана зафиксировано 478 нарушений, заведено 51 уголовное дело. Надзор ведется, инспекторы есть в каждом муниципальном образовании, заключил министр, отвечая на вопрос журналистов.