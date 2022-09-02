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Наука и образование
2 сентября 2022  09:51

С этого года в России старшеклассники будут изучать основы духовно-нравственной культуры

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С нового учебного года в российских школах начали учить детей по новым образовательным стандартам начального и основного общего образования. Так, в школах вводится новый предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Изучать его будут учащиеся пятых – девятых классов.

Новый предмет будет вводиться в программу постепенно, отметили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Изучение этой темы нацелено на развитие личности обучающихся, приобщение учеников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, отмечает ведомство. В частности, предполагается, что новый предмет поможет школьникам приобрести культурные ценности своей этнической группы, правила и нормы поведения в обществе.

Напомним, с этого учебного года в школах Татарстана ввели новый предмет – «Татарский язык как государственный». Подробнее о том, что это за урок, и как планируется обучать детей  – в материале «Татар-информа».

 

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