«Татарский язык как государственный»: что за новый предмет появился в школах Татарстана?

С сегодняшнего дня в федеральном государственном образовательном стандарте появится новый предмет – «Татарский язык как государственный». «Татар-информ» объясняет, что это значит для учеников и их родителей, будет ли этот предмет обязательным и правда ли, что татарского в школах стало меньше.

С этого года в школах республики с обучением на русском языке появится предмет «татарский язык как государственный язык Татарстана» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ

Три родных на выбор

В учебных планах школ Татарстана с 1 сентября появился предмет «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык».

Как пояснили в Минобрнауки Татарстана, изучение татарского языка в республике теперь будет организовано по трем программам:

родной (татарский) язык для школ с обучением на татарском языке;

родной (татарский) язык для школ с обучением на русском языке;

татарский язык как государственный язык Татарстана для школ с обучением на русском языке.

Ильдар Гильмутдинов: «У этих двух предметов кардинально отличается программа обучения и его объем» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Он только для общения»

В чем же разница между «родным татарским языком» и «татарским языком как государственным»? По словам депутата Государственной Думы РФ Ильдара Гильмутдинова, «татарский язык как государственный» представляет собой упрощенный, но в чем-то даже более необходимый предмет, чем «родной татарский».

«Предмет не погружает в грамматику языка. Он дает возможность ребенку изучить язык в разговорной форме, только для общения. Такой запрос есть. Конечно, он будет присутствовать в учебной программе, но его выбор не будет являться обязательным. Это будет только по согласию родителей ребенка», – рассказал депутат корреспонденту «Татар-информа».

«Татарский язык как государственный» не погружает в грамматику языка. Он дает возможность ребенку изучить язык в разговорной форме, только для общения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отличия «государственного татарского»

Гильмутдинов уточнил, что у этих двух предметов кардинально отличается программа обучения и его объем. Государственный язык направлен на то, чтобы ребенок изучил его для работы, общения и разговора. По словам чиновника, родители сами хотят, чтобы их дети, проживающие в Татарстане, знали татарский язык. По сути, «государственный татарский» дает возможность изучать татарский язык русскоязычным детям. Изучать его будут пока только школьники первых и пятых классов. Конечно, исключительно добровольно и по заявлению родителей.

На данный момент конкретно говорить о том, как будет проходить обучение, сложно. Каждое учебное учреждение самостоятельно формирует программу, поэтому нельзя сказать о том, сколько часов будет выделено на предмет.

Гильмутдинов отдельно подчеркнул, что никаких экзаменов проводиться не будет. Оценки по «татарскому как государственному» будут, но, по словам депутата, «оценки – это в первую очередь поощрение ученика, то, что будет его мотивировать учиться все лучше и лучше». Так что вряд ли дети будут приходить с уроков, принося двойку в дневнике.

Изучать «государственный татарский» будут пока только школьники первых и пятых классов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарский государственный наконец-то вошел в ФГОС

С нового учебного года школьники первых и пятых классов будут учиться по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам. Именно обновленные ФГОС дают возможность изучения государственного языка республики. Предмет будет преподаваться по учебникам, разработанным в соответствии с примерной образовательной программой.

Важно учесть то, что предметы «родной язык и литературное чтение на родном языке», «родной язык и родная литература» уже находятся в числе обязательных в образовательных стандартах начального образования и ФГОС основного общего образования.

Но только сейчас татарский язык как государственный смог попасть в федеральные стандарты. «К сожалению, раньше татарский язык как государственный не присутствовал в федеральном стандарте. В законах присутствовал, также и в федеральном законе о языках, и в республиканском. Но его статус как государственного не был определен в федеральном стандарте. Не было ни федеральной программы, ни соответствующих учебников и пособий. Предмет давали в рамках родного языка», – рассказал Ильдар Гильмутдинов.

Несмотря ни на что, есть федеральные законы и Конституция РФ, которые гласят о том, что у национальных республик есть право на наличие государственных языков в республиках и они должны применяться в общественной жизни, государственных учреждениях, образовательных организациях. Системе образования до этого времени не удавалось представить татарский язык в таком статусе. Но сейчас все изменилось.

Рамис Музипов: «Уроки родных языков не должны быть сокращены» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Родной язык – это такой же предмет, как физика или химия»

По словам Гильмутдинова, была идея довольно сильно сократить количество часов обучения у средних и начальных классов. Первыми под прицел на сокращение попали именно родные языки.

В школах Татарстана не должны быть сокращены часы на преподавание родных языков. Об этом заявил заместитель министра образования и науки республики Рамис Музипов на августовской конференции руководителей учебных организаций Казани. «Акцентирую ваше внимание, что уроки родных языков не должны быть сокращены. Надеемся, что в каждой школе будут соблюдены права на изучение родного языка не меньше установленного объема», – заявил Музипов.

«Мы посчитали, что это неправильно, в том числе и Президент нашей республики отправил свое письмо. И буквально 17 августа были соответствующие изменения в приказе Минпросвещения и в Министерстве юстиции. И вернули определенное количество часов. Родной язык – это такой же предмет, как физика или химия. Он должен присутствовать в обязательной части обучения!» – подчеркнул Гильмутдинов.

В результате объем учебной нагрузки останется на таком же уровне, как и в прошлом году.

Объем учебной нагрузки останется на таком же уровне, как и в прошлом году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Следующий шаг – все учебники перевести на татарский

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что министерство совместно с Академией наук и Институтом развития образования продолжает разработку учебников нового поколения по татарскому языку и литературе. В федеральный перечень в этом году включены 17 учебно-методических комплектов, поданы заявки на включение еще 18 УМК.

Следующим шагом в этом направлении является внесение в федеральный реестр всей линейки так называемых переводных учебников, то есть учебников по всем предметам на татарском языке.

«У нас уже есть первые ласточки. Учебники по математике на татарском языке находятся в реестре. И мы дальше должны двигаться по этому пути. И сегодня работа в этом направлении активно ведется», – уверяет Ильдар Гильмутдинов.

Следующим шагом является внесение в федеральный реестр линейки учебников по всем предметам на татарском языке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Важно отметить то, что сейчас среди более чем 50 изучаемых в России языков только татарский имеет учебные программы и учебники, которые находятся в федеральном реестре.