С двумя ОГЭ школьники Татарстана не смогут поступить в десятый класс

Сдача ОГЭ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Девятиклассники Татарстана, участвующие в эксперименте по сдаче двух предметов ОГЭ, не смогут продолжить обучение в десятом классе. Они также не смогут поступить в колледжи и техникумы, которые не отобраны для эксперимента. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

«Девятиклассники получат абсолютно идентичные аттестаты, но разные по своему статусу. Аттестат с четырьмя экзаменами дает больше прав – поступление в десятый класс и на любые специальности в учреждения среднего профессионального образования», – рассказал он.

До 1 марта все девятиклассники должны определиться, какое количество экзаменов они будут сдавать: два предмета в рамках эксперимента (русский язык и математику) или четыре (русский язык и математику и два предмета по выбору).

Однако, по словам Музипова, в период государственной итоговой аттестации предусмотрена возможность досдать экзамены, если школьник передумал участвовать в эксперименте.

«Главное – за две недели до проведения экзаменов обратиться в государственную экзаменационную комиссию с заявлением об изменении перечня предметов. И в сентябре у нас предусмотрены дополнительные резервные сроки, когда они смогут пересдать, а также досдать экзамены. Мы рекомендуем очень внимательно всё осмыслить. Если потом вдруг ребенок захочет пойти в десятый класс, он должен будет отучиться на первом курсе колледжа. И только на следующий год досдать еще два экзамена, чтобы продолжить обучение в десятом классе», – заявил он.

Музипов подчеркнул, что все участники эксперимента гарантированно поступят в колледжи и техникумы, конкурса результатов ОГЭ для них не будет. Кроме того, после обучения в учреждении среднего профессионального образования они также могут поступить в вузы. Но специальности они должны будут выбрать по профилю своего обучения в СПО.

«Если они хотят сменить профиль, тогда нужно будет сдавать единый государственный экзамен на равных условиях», – заключил первый замминистра образования и науки.

В Татарстане определены 51 колледж и техникум, а также 40 профессий для эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ.