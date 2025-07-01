«С четырьмя детьми она была рядом»: боец СВО из Челнов поблагодарил жену за спасение

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах, у мемориального комплекса «Родина-Мать», прошла встреча, посвященная Дню ветеранов боевых действий. Ветераны Афганистана, Чечни, Сирии, участники специальной военной операции пришли почтить память погибших товарищей и поделиться историями, которые стали частью общей памяти.

Одной из самых пронзительных стала история бойца с позывным Историк. Командир штурмовой группы, он подписал контракт и отправился на передовую. 16 июня 2024 года, накануне своего дня рождения, при выполнении боевого задания по освобождению хутора Сокол получил тяжелое ранение в результате атаки дрона-камикадзе.

Были долгие месяцы лечения и реабилитации. Все это время рядом с ним была супруга – мать четверых детей. Несмотря на трудности, она не оставляла мужа ни на день, приезжала в госпитали, сопровождала в воинскую часть, поддерживала словом и делом.

«До Москвы дошла, постоянно была рядом, выхаживала меня. Хотя у нас четверо детей, она все равно старалась приехать. Из любых ситуаций – это она меня выходила. Ей большое спасибо!» – с искренней благодарностью рассказал Историк.

Супруга бойца Минзиля считает, что все начинается с поддержки в семье.

«Если я поддерживаю своего мужа, то и дети будут поддерживать, и мы все вместе внесем свою, пусть маленькую, но важную часть в общее дело – в поддержку города и страны», – убеждена челнинка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Семья пришла на мероприятие вместе, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с задания. Историк вспоминал боевых товарищей, с которыми делил службу и боль утрат. Многие из них стали для него настоящими братьями по духу.

В этот день у мемориала собрались и другие участники боевых действий. Ветеран с позывным Мичман рассказал, что освобождал Курскую область и, находясь в отпуске, пришел возложить цветы.

«Освобожденная территория сейчас восстанавливается. Пришел, чтобы почтить память боевых товарищей», – сказал он.

О важности памяти говорил ветеран боевых действий Радик Габдрахманов: «Если мы не будем чтить тех, кто с нами был и не вернулся, не будет ни памяти, ни истории».

Ветераны делились воспоминаниями о товарищах, с которыми прошли Афганистан, Чечню, Сирию – и новую, продолжающуюся сейчас войну.

Боец с позывным Тихий рассказал о друге, с которым служил еще срочную. «Мы с ним прошли Чечню. Как узнал, что меня мобилизуют, – в тот же день пошел в военкомат», – поделился он.

Позывной Шар добавил: «Хочется встретить всех, кто остался, чтобы вместе почтить память тех, кого нет».

Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню – в память обо всех, кто отдал жизнь за Родину.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.