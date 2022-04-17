С автостанции Елабуги с 1 мая увеличится количество рейсов в Казань

С елабужской автостанции с 1 мая будет увеличено количество рейсов. Так, будет запущен утренний автобус Елабуга — Казань. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«Количество рейсов будет увеличено по просьбам горожан», — уточнила руководитель пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

Также планируются такие направления как Елабуга — Ижевск и Елабуга — Нижнекамск. Известно, что станет больше рейсов и в Набережные Челны, Менделеевск. Кроме того, автобусы будут курсировать по пригороду: Елабуга — Большая Качка — Хлыстово — Бехтерево.

«На данный момент ведутся переговоры с перевозчиками», — уточнила собеседница агентства.

Несколько лет одной из самых актуальных для жителей Елабуги являлась проблема отсутствия автостанции. В декабре 2021 года в связи с большим количеством просьб от населения было принято решение возобновить работу объекта и создать новую маршрутную сетку. Обновленная автостанция в Елабуге начала свою работу в январе 2022 года. В церемонии запуска объекта участвовал мэр Рустем Нуриев, о чем ранее сообщал «Татар-информ».