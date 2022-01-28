В Елабуге после четырехлетней паузы запущена автостанция

В Елабуге состоялось открытие автостанции, объект торжественно запустил мэр Рустем Нуриев. Особым гостем мероприятия стал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации города.

Несколько лет одной из самых актуальных для жителей Елабуги являлась проблема отсутствия автостанции. В декабре 2021 года в связи с большим количеством просьб от населения было принято решение возобновить работу объекта и создать новую маршрутную сетку.

«Запуск в эксплуатацию здания этой автостанции — это ответ муниципалитета на многочисленные просьбы елабужан, звучавшие во время приема населения, обращений в интернет-приемную, через социальные сети», — рассказали в администрации.

Автостанция на 19 посадочных мест расположена на ул. Чапаева. Существующее одноэтажное здание автостанции площадью 189 квадратных метров было возведено на средства частного инвестора «Металл-С» в 2017 году, но было закрыто в 2018 году в связи с неокупаемостью.

В начале января автостанция за счет муниципальных средств была выкуплена у собственника за 10 млн рублей. В течение двух недель здание приведено в нормативное состояние, определено ответственное лицо за работу и обслуживание автостанции.

Для удобства населения здесь будет работать диспетчерская. Это позволит свести к нулю процент нарушения водителями графика движения маршрутов. Всего планируется запустить 13 маршрутов: Елабуга — Казань, Елабуга — Ижевск, Елабуга — Набережные Челны, Елабуга — Менделеевск, Елабуга — Мамадыш, Елабуга — Дюм-Дюм, Елабуга — Старый Юраш, Елабуга — Большая Качка, Елабуга — Тарловка, Елабуга — Бехтерево, Елабуга — Танайка, Елабуга — Колосовка, Елабуга — Гари.

Коммуникации здания находятся в исправном состоянии, в настоящее время ресурсоснабжающие документы по ним оформляются в хозяйственном управлении при Кабмине РТ. Внутри и на площадке вокруг здания будет установлена система видеонаблюдения, а также система охранной сигнализации. Пожарная сигнализация также соответствует всем нормативам.

В здании автостанции имеется санузел, оборудованный в соответствии с требованиями доступной среды, при входе также обустроили пандус. В зале ожидания будет размещена комната матери и ребенка.