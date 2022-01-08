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Путешествия и туризм
8 января 2022  17:15

С 9 января привитые «Спутником V» туристы смогут въезжать в Израиль

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Туристы, вакцинированные от коронавируса российской вакциной «Спутник V», смогут въезжать в Израиль начиная с 9 января. Эту информацию подтвердило израильское Правительство, заявили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве.

«Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной „Спутник V“ граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля», — приводит РИА Новости сообщение дипмиссии. 

На сайте израильского Минздрава российская вакцина включена в список препаратов, привитые которыми могут въезжать в страну. 

Предварительная информация о том, что вакцинированные иностранные туристы вскоре снова смогут посещать Израиль, появилась еще в начале января.

#Израиль #коронавирус #вакцина
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