С 9 января привитые «Спутником V» туристы смогут въезжать в Израиль

Туристы, вакцинированные от коронавируса российской вакциной «Спутник V», смогут въезжать в Израиль начиная с 9 января. Эту информацию подтвердило израильское Правительство, заявили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве.

«Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной „Спутник V“ граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля», — приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

На сайте израильского Минздрава российская вакцина включена в список препаратов, привитые которыми могут въезжать в страну.

Предварительная информация о том, что вакцинированные иностранные туристы вскоре снова смогут посещать Израиль, появилась еще в начале января.