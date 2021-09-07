С 8 по 10 сентября от вокзала «Казань-1» до Kazan Expo будет ездить бесплатная электричка

Во время форума «Россия – спортивная держава» от вокзала «Казань-1» до Kazan Expo будет курсировать бесплатная электричка для того, чтобы жителям и гостям республики было проще посетить мероприятие. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Для всех желающих с завтрашнего дня будет бесплатно курсировать электричка с вокзала Казань. Все смогут посетить спортивный парк и выставку на форуме „Россия — спортивная держава“», — отметил спикер.

Электричка будет курсировать с 8 по 10 сентября. От вокзала «Казань-1» она будет отъезжать в 7:40, 9:20, 9:40, 10:55, 12:25, 13:04, 14:45, 15:13, 15:38, 17:10, 18:10 и 19:46.

От Kazan Expo транспорт будет выезжать в 6:35, 8:50, 10:10, 11:30, 12:00, 13:45, 14:22, 15:50, 16:20, 17:15, 18:10, 18:54, 19:37 и 20:45.

Более подробно о предстоящем форуме читайте в материале ИА «Татар-информ».