Как вовлечь в спорт 70% населения РФ, обсудят в Казани Матыцин, Чернышенко и Минниханов

Олимпийские чемпионы, известные тренеры и политики соберутся на форуме «Россия - спортивная держава», который состоится на территории комплекса «Казань Экспо» с 8 по 10 сентября. Здесь также выставят престижные спортивные трофеи и организуют зоны развлечений для посетителей.

Центральным событием форума станет пленарное заседание, основная тема которого – стратегия развития спорта до 2030 года.

Фото: Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

«Много будет круглых столов, посвященых цифровизации и антидопинговой программе»

Центральным событием форума станет пленарное заседание, основная тема которого – стратегия развития спорта до 2030 года. По словам министра спорта РТ Владимира Леонова, к новому десятилетию 70% населения страны должны заниматься физкультурой и спортом.

Владимир Леонов Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

«Основная тема пленарного заседания - "Стратегия 2030". Мы обсудим, как к этому времени достичь показателя в 70% населения, которое занимается физкультурой и спортом. Много будет круглых столов, посвященых цифровизации отрасли и антидопинговой программе», - отметил Леонов.

Министр добавил, что также в повестку форума войдут вопросы, связанные с предстоящими крупными спортивными событиями, которые в ближайшие годы будут проходить в России, а также тема гармонизации. В пленарном заседании ожидается участие Президента Татарстана Рустама Минниханова, вице-премьера России Дмитрия Чернышенко и министра спорта России Олега Матыцина.

По словам министра спорта РТ Владимира Леонова, к новому десятилетию 70% населения страны должны заниматься физкультурой и спортом. Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

Леонид Слуцкий и Иван Едешко проведут мастер-классы

Хотя форум и носит деловой характер, для жителей и гостей республики подготовлена обширная развлекательная программа. В одном из павильонов будет пройдет фестиваль «Мир спорта», где будет организовано более 50 тематических площадок. Посетители смогут попробовать себя в разных видах спорта.

«Очень много активностей. В частности, есть спортивный квест. Нужно будет пройти восемь станций и получить баллы, за которые положены призы. Также будет зона функционального тестирования, где дети смогут буквально за две минуты определить наиболее благоприятный для себя вид спорта. Основная задача фестиваля - оторвать детей от гаджетов и дать им проникнуться спортом», - сообщил председатель оргкомитета национального фестиваля «Мир спорта» Артем Браславский.

Артем Браславский Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что на площадке фестиваля пройдут турниры и мастер классы по многим видам спорта, в числе которых теннис, шахматы, воздушно-силовая атлетика, кёрлинг, кэндо и многие другие.

Мастер классы проведут амбассадоры фестиваля, среди которых главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий, заслуженный мастер спорта СССР по баскетболу Иван Едешко, советский футболист и футбольный эксперт Евгений Ловчев и многие другие. Ожидается, что в мероприятиях примут участие олимпийские чемпионы, в том числе завоевавшие медали в этом году.

Леонид Слуцкий Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Вход на фестиваль сделают бесплатным, не нужна будет даже предварительная регистрация. Посетить площадки фестиваля смогут все посетители «Казань Экспо» с 8 по 10 сентября. Для упрощения логистики в эти дни будет ходить отдельная бесплатная электричка от вокзала центрального вокзала Казани до выставочного комплекса.

Кубок Гагарина и награды татарстанских клубов

В одном из павильонов фестиваля будет открыта выставка, где представят стенды около 10 регионов страны, а также спонсоры и партнёры форума.

В частности, на стенде Омской области можно будет посмотреть на Кубок Гагарина, который в этом году выиграл «Авангард». У них же будет представлен тренажер-тир.

На стенде Омской области можно будет посмотреть на Кубок Гагарина, который в этом году выиграл «Авангард». Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

Кроме того, свой стенд презентует выставка ArtAccord, где будут вывешены картины известного художника, имя которого пока не называется.

Будет на выставке и экспозиция Татарстана. На ней представят награды спортивных клубов республики, таких как ФК «Рубин», ХК «Ак Барс», ВК «Синтез», БК «УНИКС» и многих других. Здесь также разместят информацию о прошедших в Татарстане крупных спортивных событиях, таких как Универсиада – 2013, Чемпионат мира по водным видам спорта – 2015 и Чемпионат мира по футболу – 2018.

Будет на выставке и экспозиция Татарстана. На ней представят награды спортивных клубов республики, таких как ФК «Рубин», ХК «Ак Барс», ВК «Синтез», БК «УНИКС» и многих других. Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

Выставочный павильон также будет свободен для посещения татарстанцам и гостям республики.