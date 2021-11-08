С 8 ноября использование поддельного QR-кода о вакцинации грозит уголовным делом

22 октября Минздрав РФ издал приказ, по которому сертификат о вакцинации от коронавируса является официальным документом. Этот приказ вступает в силу с сегодняшнего дня, 8 ноября. В связи с этим тех, кто будет предъявлять купленный поддельный сертификат о вакцинации, ждет уголовная ответственность. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщал замглавы МВД по РТ Алексей Соколов.

Покупка, хранение или использование поддельного сертификата будет квалифицироваться по статье «Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного документа». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до одного года.

«Таким образом будет усилена мера наказания и расширен перечень преступных действий. Уголовной ответственности будут подлежать не только граждане, использующие поддельный документ, но и те лица, кто подделывал документ, а также те, кто приобрел, хранил, перевозил этот документ», – сообщил Алексей Соколов.