МВД по РТ: Тому, кто предъявит поддельный сертификат о вакцинации, грозит уголовное дело

Тех, кто будет предъявлять купленный поддельный сертификат о вакцинации, ждет уголовная ответственность по статье «Использование заведомо поддельного документа». Максимальное наказание, которое ждет нарушителя, – арест до полугода. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил замглавы МВД по РТ Алексей Соколов.

Спикер напомнил, что 22 октября Минздрав РФ издал приказ, согласно которому сертификат о вакцинации от коронавируса является официальным документом. Приказ вступает в силу с 8 ноября.

Таким образом, покупка, хранение или использование поддельного сертификата будет квалифицироваться по статье «Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного документа». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до одного года.

«Таким образом будет усилена мера наказания и расширен перечень преступных действий. Уголовной ответственности будут подлежать не только граждане, использующие поддельный документ, но и те лица, кто подделывал документ, а также те, кто приобрел, хранил, перевозил этот документ», – сообщил Алексей Соколов.

Кроме того, замглавы МВД по РТ добавил, что если в преступную схему был вовлечен медицинский работник, то его действия будут квалифицироваться как должностное преступление.

«Обращаюсь сегодня ко всем, в первую очередь к тем, кто злоупотребляет существующим положением вещей, – не подставлять медицинских работников и не подводить себя. За эти деньги человек не то чтобы сертификат покупает – не исключено, что в эту сумму он жизнь свою оценивает и рискует оставить неизгладимый след в своей личной биографии», – заключил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МВД по РТ массово проверит и выявит тех, кто подделывает сертификаты о вакцинации.