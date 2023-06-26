news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Спорт 26 июня 2023 13:20

«Шелковый путь» впервые с момента создания гонки вернется в Казань

Скопировать ссылку
news_top_970_100
«Шелковый путь» впервые с момента создания гонки вернется в Казань
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Международное ралли «Шелковый путь» в этом году стартует в Казани. Именно в столице республики в 2009 году началась история крупнейшей гонки Евразии, соединившей три страны: Россию, Казахстан и Туркменистан.

Церемония старта 13-го издания пройдет 6 июля на площади Тысячелетия в Казани, всего участников ждут девять этапов. Протяженность маршрута составит 5 228 км, он соединит 13 регионов России – это Татарстан, Башкортостан, Челябинская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Тульская и Московская области, а также Москва.

15 июля, преодолев заключительный этап, участники встретятся на торжественном финише на Васильевском спуске у стен московского кремля.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное