«Шелковый путь» впервые с момента создания гонки вернется в Казань

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Международное ралли «Шелковый путь» в этом году стартует в Казани. Именно в столице республики в 2009 году началась история крупнейшей гонки Евразии, соединившей три страны: Россию, Казахстан и Туркменистан.

Церемония старта 13-го издания пройдет 6 июля на площади Тысячелетия в Казани, всего участников ждут девять этапов. Протяженность маршрута составит 5 228 км, он соединит 13 регионов России – это Татарстан, Башкортостан, Челябинская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Тульская и Московская области, а также Москва.

15 июля, преодолев заключительный этап, участники встретятся на торжественном финише на Васильевском спуске у стен московского кремля.