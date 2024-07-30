С 30 июля по 1 августа на Земле ожидаются сильные магнитные бури

Вспышки на Солнце 29 июля 2024 года

Фото: sdo.gsfc.nasa.gov

Магнитные бури уровня G2 и G3 ожидаются на Земле с 30 июля по 1 августа. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Новые прогнозы подтверждают высокую вероятность магнитных бурь и сегодня до сильного уровня G3, и в среду до среднего уровня G2, и даже продлевают их вероятность на четверг также до среднего уровня G2»,— отметил специалист.

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, сегодня пик магнитной бури придется на период с 15 до 18 часов по московскому времени. Завтра после полудня она пойдет на спад, но днем в четверг вероятен новый пик.

В целом вероятность магнитных бурь сотрудники лаборатории оценивают в 25% 30 июля и 30% — 31 июля и 1 августа. При этом вероятность сильного магнитного шторма останется неизменной — 35%.

График Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев в разговоре с пресс-службой вуза заметил, что «если магнитная буря происходит в дождливую погоду или во время снегопада, то метеочувствительные люди переносят ее лучше».

«С чем это связано, сказать сложно. Этот вопрос требует изучения», — уточнил исследователь и добавил, что радоваться из-за возможных полярных сияний в Татарстане и близлежащих регионах не стоит. Дело в том, что они происходят там, где магнитное поле Земли не очень сильное, а чем оно слабее, тем хуже защищает от солнечного ветра.

Во время геомагнитных бурь уровня G3 может потребоваться корректировка напряжения на системах энергопитания. Вероятны проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, возможны перебои в работе высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния наблюдаются на географических широтах до 50 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что одна из сильнейших за этот месяц вспышек на Солнце может стать причиной магнитной бури на Земле, пик которой выпадет на вторник.