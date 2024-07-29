Июль закончится сильной магнитной бурей — на Солнце произошла мощная вспышка

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Одна из сильнейших за этот месяц вспышек на Солнце может стать причиной магнитной бури на Земле, пик которой выпадет на вторник. Об этом сообщается на портале «Метеовести».

Авторы рассказали, что сегодня ночью впервые за последние 12 дней на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5 — она вошла в топ-20 самых сильных вспышек 2024 года. Кроме того, в воскресенье были зафиксированы 2 вспышки среднего класса М, которые по своей интенсивности были близки к максимальной возможному уровню — М7,7 и М9,9, в субботу также были несколько вспышек, что говорит о начале нового периода активности на Солнце.

«Уже ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая в течение вторника продолжится и будет постепенно усиливаться, достигнув во второй половине дня максимума — класса G3, что соответствует сильной магнитной буре», — отмечается в сообщении.

Специалисты добавили, что в течение среды магнитная буря постепенно прекратится.