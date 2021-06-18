С 28 июня Россия восстановит авиасообщение с восемью странами

28 июня для россиян откроются авиапутешествия в ряд стран, в число которых вошли США, Италия и Кипр. Об этом рассказала председатель оперштаба по борьбе с распространением Covid-19 — вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я бы хотела обратить внимание, что в ходе обсуждения на заседании оперативного штаба был принят ряд решений об открытии с 28 июня 2021 года авиационного сообщения с некоторыми государствами <...> Принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами (Москва — Вашингтон и Москва — Нью-Йорк), Королевством Бельгия по маршруту Москва — Брюссель», — объявила она.

Кроме того, по словам вице-премьера, будут запущены рейсы в Болгарию, Иорданию и Ирландию. Из Москвы будут вылетать самолеты в Италию, Кипр и Северную Македонию.

Также сегодня было решено возобновить полеты в Турцию и продлить ограничение авиасообщения с Танзанией.