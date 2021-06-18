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18 июня 2021  22:22

Россия возобновит полеты в Турцию с 22 июня

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С 22 июня Россия возобновит полеты в Турцию, рассказала сегодня вице-премьер Татьяна Голикова. Решение было принято на основании заключения российской инспекции, посетившей страну.

По словам Голиковой, в Турции была организована вакцинация работников в сфере услуг. Так, среди персонала отелей доля вакцинировавшихся составляет 60–90%.

Кроме того, в стране снизилась занятость коечного фонда. Вместо отмечавшихся ранее 59% она держится на уровне 39%.

Вице-премьер объяснила, что восстановится и регулярное, и чартерное авиасообщение «по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления».

Впервые авиасообщение с Турцией и Танзанией было ограничено в апреле этого года. Сегодня стало известно, что ограничение полетов в Танзанию вновь будет продлено.

#туризм #турция #возобновление авиасообщения
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