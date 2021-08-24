С 25 августа на набережной Казанки для пешеходов будут закрыты два участка

С завтрашнего дня в Казани для пешеходов перекроют строящиеся участки набережной Казанки. Рядом будут установлены инфостенды на русском и татарском языках, предупреждающие о ведущихся здесь строительных работах.

До 29 августа будет недоступен участок набережной от Нацбиблиотеки РТ до моста «Миллениум» (перекроют все проходы со стороны Подлужной, лестничный спуск от здания библиотеки). К прогулочной зоне на левом берегу от Кремля до Кировской дамбы нельзя пройти со стороны Кремлевской набережной, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Оба участка откроют в День РТ и города Казань, 30 августа. На первом появятся спортивные площадки и четыре новых прохода с Подлужной, на втором благоустроят прогулочную зону, где будут обустроены пешеходная зона вдоль воды и зеленый амфитеатр.