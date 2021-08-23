В День города и республики состоится открытие двух новых участков набережной Казанки

В этом году 30 августа, в День города Казани и Республики Татарстан, запланировано открытие сразу двух благоустроенных участков набережной Казанки. Об этом на совещании в мэрии сообщил руководитель дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

Первый из них — это прогулочная зона на левом берегу (от Кремля до Кировской дамбы), где будут обустроены пешеходная зона вдоль воды, зеленый амфитеатр с пространствами для отдыха, установлены скамейки и лежаки, будут высажены деревья, кустарники и цветочные клумбы. По словам докладчика, пешеходная зона увеличится на 1 километр.

Второй новый участок затронет набережную Казанки от здания Национальной библиотеки РТ до моста Миллениум.

«На территории набережной будут функционировать футбольные поля, песчаная площадка для игры в пляжный волейбол, а также площадка для игры в петанк», — рассказал докладчик.

Завершающим элементом на этих проходах станет аудио-инсталляция «Речные ворота», которая создается совместно с фондом «Живой город» и Национальной библиотекой РТ. Инсталляция представляет собой две стелы, оснащенные аудиодорожкой и подсветкой.

«Арт-объект расположится на градостроительных осях города, где были исторические связи города и реки. Пять ворот будут установлены на всем отрезке от здания Национальной библиотеки РТ до Миллениума. Кроме того, откроются четыре новых прохода с ул. Подлужной, связывающие город и реку», — сказал Роберт Гарипов.