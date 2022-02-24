С 24 февраля в Татарстане возобновляют диспансеризацию, плановую помощь и профосмотры

С сегодняшнего дня в медицинских учреждениях Татарстана возобновили диспасеризацию, в том числе углубленную диспансеризацию для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Также возобновлено оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи. Вновь начато проведение профилактических осмотров. Приказ об этом подписал Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

С 28 февраля возобновят работу передвижные комплексы «Мобильная поликлиника».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией со 2 февраля в Татарстане была приостановлена плановая медицинская помощь.