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Ру Тат
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Здоровье
24 февраля 2022  10:31

С 24 февраля в Татарстане возобновляют диспансеризацию, плановую помощь и профосмотры

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С сегодняшнего дня в медицинских учреждениях Татарстана возобновили диспасеризацию, в том числе углубленную диспансеризацию для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Также возобновлено оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи. Вновь начато проведение профилактических осмотров. Приказ об этом подписал Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. 

С 28 февраля возобновят работу передвижные комплексы «Мобильная поликлиника».  

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией со 2 февраля в Татарстане была приостановлена плановая медицинская помощь

 

 

#марат садыков #диспансеризация #коронавирус
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