С 21февраля россияне могут получить ковид-сертификат по результату теста на антитела

Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании россияне теперь смогут получать на основании положительного теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава России опубликовали в начале февраля на интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Как поясняется в документе, в сертификате будет отражаться информация о завершении вакцинации против Covid-19, о перенесенном заболевании, вызванного Covid-19 либо о наличии сведений о положительном результате теста на антитела на едином портале.

Уточняется, что сертификат будет сформирован только один на основании данных на портале госуслуг о результатах теста на антитела к коронавирусу, сделанного не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления.

В пресс-службе Минздрава поясняли, что тест на антитела можно сделать в любой лицензированной лаборатории.Сертификат в этом случае будет действовать шесть месяцев с даты получения результатов теста. На основании результатов теста на антитела его можно получить только один раз.

Сертификат сроком действия на год можно оформить, если у человека был подтвержденный методом ПЦР Covid-19, но после получения положительного результата теста на антитела он не обращался к врачу. Сертификат в таком случае будет действовать с даты ПЦР-теста.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, как татарстанцы могут получить сертификат с QR-кодом на основе положительного теста на антитела к коронавирусу.