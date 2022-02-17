Татарстанцы с антителами к Covid-19 смогут получить QR-коды только один раз

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Жители республики смогут получить сертификат с QR-кодом за наличие антител к новой коронавирусной инфекции только один раз. Об этом во время прямого эфира Оперштаба по борьбе с Covid-19 в Татарстане рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Напомним, что соответствующие сертификаты начнут выдавать с 21 февраля этого года. Для получения QR-кода необходимо сдать тест на антитела в любой из частных лабораторий. Результаты будут автоматически направлены на портал Госуслуг.

На портале заявление рассматривается в течение трех дней, затем выдается сертификат с QR-кодом, действующий в течение шести месяцев.

Однако, отметил Лопушов, необходимо помнить, что получить такой сертификат можно только один раз. По истечении срока его действия сдать новый тест на антитела и получить новый QR-код нельзя.