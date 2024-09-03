С 2025 года в России заработает новая информационная система в области охоты

С начала нового года в России заработает государственная информационная система в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Об этом сообщает ТАСС.

В составе системы будет работать государственный охотохозяйственный и другие профильные реестры. Она будет взаимодействовать с цифровыми ресурсами МВД, Федеральной налоговой службы, Росприроднадзора, Роскадастра, ФАДН, а также с системами региональных структур, отвечающих за развитие охотничьего хозяйства.

Оператором выступит Минприроды, система будет базироваться на единой платформе «ГосТех».

Система позволить сформировать достоверную информацию о состоянии охотничьих хозяйств и ресурсов, своевременно выявлять и реагировать на изменения, происходящие под воздействием природных или антропогенных факторов.