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Общество 3 сентября 2024 11:43

С 2025 года в России заработает новая информационная система в области охоты

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С начала нового года в России заработает государственная информационная система в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Об этом сообщает ТАСС.

В составе системы будет работать государственный охотохозяйственный и другие профильные реестры. Она будет взаимодействовать с цифровыми ресурсами МВД, Федеральной налоговой службы, Росприроднадзора, Роскадастра, ФАДН, а также с системами региональных структур, отвечающих за развитие охотничьего хозяйства.

Оператором выступит Минприроды, система будет базироваться на единой платформе «ГосТех».

Система позволить сформировать достоверную информацию о состоянии охотничьих хозяйств и ресурсов, своевременно выявлять и реагировать на изменения, происходящие под воздействием природных или антропогенных факторов.

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