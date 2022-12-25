С 2023 года учителей Татарстана ожидает повышение зарплат и удвоенная надбавка

С 1 января в Татарстане в два раза повышается надбавка для молодых учителей – они будут получать 2 510 рублей. Кроме того, в 2023-м году зарплаты будут проиндексированы на 10%, напомнил глава Минобора РТ Ильсур Хадиуллин.

«Помимо этих надбавок, у нас еще есть выплата за классное руководство в размере пяти тысяч рублей. Ее получают более 23 тысяч учителей. Более 2 200 кураторов в СПО (среднее проф.образование – прим.ред) получают тоже пять тысяч рублей. Все эти надбавки сохранились, они есть», – сказал он в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Система оплаты труда учителей зависит от накопленных баллов, отметил министр. В соответствии с ней классные руководители и учителя «прекрасно понимают», как увеличить количество баллов, отметил он. Так, в качестве примера условий повышения баллов он назвал результаты ЕГЭ, ОГЭ, наличие учеников-олимпиадников, конкурсы, качество образования, проверку тетрадей

«Удельный вес балла зависит от мероприятия, от важности направлений», – добавил Хадиуллин.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что власти республики внесли изменения в порядок начисления ежемесячной стимулирующей надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам. Возраст педагогов, имеющих право на надбавку, подняли с 30 до 35 лет, а саму надбавку увеличили с 1 тыс. 111 рублей до 2 тыс. 510 рублей.