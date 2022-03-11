С 2022 года по нацпроекту «Демография» Минтруд РТ начал переобучать молодежь до 35 лет

Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацинального проекта «Демография» с этого года молодые люди из Татарстана в возрасте до 35 лет включительно могут пройти переобучение. Об этом «Татар-информу» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Благодаря проекту реализуются мероприятия по дополнительному профессиональному образованию и обучению отдельных категорий граждан. В этом году появилась новая категория — молодежь в возрасте до 35 лет включительно. При чем среди них те, кто с даты окончания военной службы по призыву не может трудоустроиться в течение четырех месяцев и более. Это граждане, которые не имеют среднего профессионального или высшего образования и не обучаются, а также граждане, которые в течение четырех месяцев после получения диплома об образовании или квалификации не смогли трудоустроиться», — сказала она.

Для татарстанцев реализуются мероприятия по обучению, когда гражданин через портал «Работа в России» может выбрать профессию или курс по дополнительному профессиональному образованию. Обучение проводится по профессиям и специальностям, которые востребованы на рынке труда, под заказ конкретного работодателя с гарантированным трудоустройством.

С этого года участник программы заключает трехсторонний договор. Его подписывают работодатель, обучающийся и образовательная организация. Для молодого человека этот проект дает возможность приобрести трудовые навыки, повысить конкурентоспособность на рынке труда, а после трудоустройства повысить качество жизни. Трехсторонний договор также гарантирует работодателю, что после обучения к нему придет конкретный специалист.