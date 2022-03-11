Эльмира Зарипова: «IKEA объявила о выплате зарплаты в течение трех месяцев»

О ситуации на рынке труда в Татарстане, возможностях пройти переобучение, востребованных профессиях и заработных платах в интервью «Татар-информ» рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Эльмира Зарипова рассказала о ситуации на рынке труда в Татарстане Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Ситуация меняется ежедневно»

Как изменится ситуация на рынке труда в связи с вводимыми санкциями и закрытием таких крупных площадок, как IKEA, «ОБИ», McDonald’s?

Сейчас речи на этих предприятиях о сокращении персонала не ведётся. IKEA объявила о приостановлении и выплате заработной платы в течение трёх месяцев. Каких-либо уведомлений о сокращении персонала в службы занятости не поступало. Мы держим ситуацию на контроле, находимся в тесном взаимодействии, работодатель понимает свою ответственность. Главное в этой ситуации — сохранить все социальные гарантии для граждан. Если кто-то попадёт в ситуацию сокращения, перевода на неполный рабочий день, важная задача — обеспечение социальных гарантий и обязательств со стороны работодателей, чтобы не допустить ущемления прав работников.

Как, по вашим прогнозам, ситуация может измениться в дальнейшем?

Ситуация меняется ежедневно. Мы сделаем все, чтобы обеспечить права граждан. В случае, если они останутся безработными, смогут получить новую профессию, пройти переобучение, получить новые компетенции с тем, чтобы трудоустроиться и обеспечить качество жизни.

«IKEA объявила о приостановлении и выплате заработной платы в течение трёх месяцев. Каких-либо уведомлений о сокращении персонала в службы занятости не поступало» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мамам с детьми из Украины поможем с трудоустройством»

А как обстоят дела в трудоустройством переселенцев из Украины?

У нас пока малое количество такиех приезжих. Это люди пенсионного возраста, и у них стоит иная задача — по получению гражданства и оформлению пенсий. Либо это мамы с маленькими детьми, которые пока находятся в декретном отпуске. Безусловно, после получения ими всех соответствующих документов, определения статуса — либо это гражданин России, либо беженец — соотвественно, вся помощь в части трудоустройства и получения профессионального образования будет оказана в полном объеме.

Если говорить о трудовой миграции в целом, то откуда к нам чаще приезжают и где трудоустраиваются?

Традиционно к нам приезжают представители стран Средней Азии. Они трудоустраиваются в такие отрасли, как строительство, транспорт, сельское хозяйство и на сезонные работы.

«После получения переселенцами всех соответствующих документов, определения статуса вся помощь в части трудоустройства и получения профессионального образования будет оказана в полном объеме» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Минтруд РТ готов предложить каждому безработному четыре вакансии»

Эльмира Амировна, как сейчас складывается ситуация на рынке труда?

Ситуация на рынке труда в Татарстане характеризуется как стабильная. У нас достаточно высокий уровень занятости населения — более 62%, когда в целом по стране он составляет 59% и чуть более 59% — по ПФО. При этом в Татарстане достаточно низкий уровень безработицы. Официально зарегистрированы в службах занятости республики более 10 тыс. человек. Сейчас в базе данных есть сведения о 42,6 тыс. вакансиях. Практически мы одному безработному можем предложить до четырёх вакансий. Среди безработных более 70% составляют граждане, которые уволились по собственному желанию. Сегодня средний период поиска работы в регионе составляет от 3 до 4 месяцев. Стоит отметить, что показатель безработицы заметно снизился за прошлый год. Для сравнения, в пиковый период в сентябре 2020 года в республике было зарегистрировано 79 тыс. безработных.

Какие отрасли испытывают кадровый голод?

Татарстан — промышленно развитый регион. Из общего числа предложений о работе наиболее востребованы специалисты на производстве, где насчитывается около 14 тыс. вакансий. В строительстве имеется 5 тыс. рабочих мест, в транспортных организациях — более 3 тыс. Кроме того, образование и наука, здравоохранение предлагают по 2,5 — 2,3 тыс. рабочих мест, а также социальная сфера и пищевая промышленность. Предложения на рынке труда самые разнообразные. Сегодня мы видим потребность в водителях, поварах, кондитерах, бетонщиках, арматурщиках, монтажниках, каменщиках, электрогазосварщиках.

«В Татарстане достаточно низкий уровень безработицы. Официально зарегистрированы в службах занятости республики более 10 тыс. человек» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Средняя зарплата составляет 40—50 тыс. рублей»

Каков размер средней заработной платы по региону?

Если рассматривать вакансии, имеющиеся в нашей базе данных, то средний размер зарплаты в Татарстане сейчас составляет около 40—50 тыс. рублей. В разных отраслях зарплаты разные, где—то они составляют 30 тыс. рублей, у работников бюджетной сферы они могут быть меньше, но, в любом случае, не ниже минимального размера оплаты труда — 13890 рублей. У нас в республике минимальная заработная плата по трехстороннему соглашению между работодателями, Правительством и профсоюзами составляет 16700 рублей на 2022 год.

В каких отраслях можно заработать больше?

Высококвалифицированные специалисты всегда зарабатывают больше. Есть и более высокооплачиваемые отрасли. Это нефтедобывающая отрасль, сфера добычи полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, финансовый и it-сектор. К сожалению, к низкоотраслевой дифференциации относится лесное хозяйство. Долгое время отрасль сельского хозяйства отставала от средних показателей по республике, но в последние три года мы наблюдаем позитивную динамику. Уровень механизации и цифровизации сельского хозяйства сейчас высок, также как и производительность труда. Безусловно, это влияет на уровень оплаты труда.

«В разных отраслях зарплаты разные, где-то они составляют 30 тыс. рублей, у работников бюджетной сферы они могут быть меньше, но, в любом случае, не ниже МРОТ» Фото: © «Татар-информ»

«Проводим ярмарки вакансий для молодых мам и студентов»

Какие современные инструменты поиска работы предоставляют наибольшую эффективность?

Мы проводим в республике специализированные ярмарки вакансий. К примеру, для молодых мам, которые находятся в декретном отпуске и которым важно соединить материнство и возможность реализовать свой трудовой потенциал. Для них более важно, чтобы работа находилась ближе к дому. Также мы проводим специализированные ярмарки для людей с ограниченными возможностями, предпенсионеров и работников категории «50 плюс». Кроме того, в республике проводятся молодежные ярмарки, где представляем вакансии с гибким графиком, чтобы молодые люди могли совмещать трудовую деятельность с учебой.

Кроме традиционных ярмарок проводится работа на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» или «Труд всем». Ее главная цель — помочь гражданам быстро и легко найти подходящую работу в любом регионе страны. Благодаря платформе работодатели могут найти работников. На портале есть информация о работодателях, наличии свободных рабочих мест, вакантных должностях, а также о гражданах, которые ищут работу. Здесь соискатели могут оформить «личные кабинеты» и открыть доступ работодателям к своим резюме. С другой стороны здесь размещаются все вакансии работодателей. Напомню, что с 1 января 2022 года в обязанности работодателей со средней численностью работников за календарный год более 25 человек входит размещение информации о потребностях в работниках и условиях их привлечения.

«Благодаря проекту «Содействие занятости» реализуются мероприятия по дополнительному профессиональному образованию и обучению отдельных категорий граждан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Переобучаем молодёжь до 35 лет»

Какие возможности предоставляются безработным для профессионального обучения и дополнительного образования?

В рамках национального проекта «Демография» есть проект «Содействие занятости». Благодаря этому проекту реализуются мероприятия по дополнительному профессиональному образованию и обучению отдельных категорий граждан. Если в прошлом году у нас были три категории — граждане категории «50 плюс», предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребёнком до тех лет и не состоящие в трудовых отношениях и воспитывающие детей до семи лет, то в этом году появилась новая категория. Это молодежь в возрасте до 35 лет включительно. При чем среди них те, кто с даты окончания военной службы по призыву не может трудоустроиться в течение четырёх месяцев и более. Это граждане, которые не имеют среднего профессионального или высшего образования и не обучаются, а также граждане, которые в течение четырёх месяцев после получения диплома об образовании или квалификации не смогли трудоустроиться. Для этих категорий реализуются мероприятия по обучению, когда гражданин через портал «Работа в России» может выбрать профессию или курс по дополнительному профессиональному образованию. Обучение проводится по профессиям и специальностям, которые востребованы на рынке труда. Обучение мы ведём под заказ конкретного работодателя, с гарантированным трудоустройством. С этого года участник программы заключает трехсторонний договор. Его подписывают работодатель, обучающийся и образовательная организация. Для человека это даёт возможность приобрести трудовые навыки, повысить конкурентоспособность на рынке труда, а после трудоустройства повысить качество жизни. Трехсторонний договор также гарантирует работодателю, что после обучения к нему придёт конкретный специалист.

Отслеживает ли Минтруд РТ вопросы высвобождения работников и введения режимов неполного рабочего времени?

Мы сегодня находимся в тесном взаимодействии с работодателями. Если у работодателя есть планы по возможному пересмотру трудовых договоров в части снижения численности персонала и его сокращения, то не позднее, чем за два месяца он должен уведомить службу занятости. Если это индивидуальный предприниматель, то он должен сообщить о своих планах не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующих мероприятий. Службы занятости нужно уведомить в письменной форме, указать должность, профессию и условия оплаты каждого конкретного работника. При введении режима неполного рабочего дня, к примеру, при приостановке производства, работодатель должен также письменно в течение трёх рабочих дней после приняти решения о проведении таких мероприятий, сообщить в службу занятости.

Фото на анонсе: mtsz.tatarstan.ru