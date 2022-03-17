С 18 марта будут сняты все ограничения на перемещения между Россией и Беларусью

Начиная с 18 марта граждане России и Беларусии смогут без ограничений перемещаться между двумя этими странами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«С 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства – России и Белоруссии, – сказал глава Кабмина. – Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами».

Он отметил, что это решение было согласовано с Президентом РФ Владимиром Путиным. Мишустин подчеркнул важность данной инициативы в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран.

Глава государства ранее неоднократно подчеркивал, что Беларусь является одним из самых надежных партнеров РФ. По его словам, за прошедший год в создании Союзного государства наблюдалось серьезное продвижение. Так, в 2021 году двумя странами была принята Концепция миграционной политики и Военная доктрина.