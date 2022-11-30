С 15 декабря в России вводится обязательная маркировка жидкостей для вейпов

Правительство России вводит обязательную маркировку жидкостей для вейпов с 15 декабря 2022 года. Постановление было опубликовано на портале правовой информации.

«Установить, что на территории РФ ввод в оборот никотинсодержащей и безникотиновой продукции <...> без нанесения на нее средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке указанной никотинсодержащей и безникотиновой продукции средствами идентификации и ее первой продаже (передаче, реализации) допускается до 15 декабря», – сказано в документе.

Маркироваться будут жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных сигарет одноразового использования.

Ранее сообщалось о том, что с 2023 года в России начнется обязательная маркировка пивной продукции.