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Ру Тат
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Экономика
30 ноября 2022  23:34

С 15 декабря в России вводится обязательная маркировка жидкостей для вейпов

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Правительство России вводит обязательную маркировку жидкостей для вейпов с 15 декабря 2022 года. Постановление было опубликовано на портале правовой информации. 

«Установить, что на территории РФ ввод в оборот никотинсодержащей и безникотиновой продукции <...> без нанесения на нее средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке указанной никотинсодержащей и безникотиновой продукции средствами идентификации и ее первой продаже (передаче, реализации) допускается до 15 декабря», – сказано в документе.

Маркироваться будут жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных сигарет одноразового использования.

Ранее сообщалось о том, что с 2023 года в России начнется обязательная маркировка пивной продукции.

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