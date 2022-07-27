С 2023 года в России начнется обязательная маркировка пивной продукции

В 2023 году в России начинается обязательная маркировка пива. Об этом ТАСС сообщил оператор маркировки Центра развития перспективных технологий.

«Министерство промышленности и торговли РФ, Центр развития перспективных технологий, Ассоциация производителей пива (АПП), объединяющая крупнейшие пивоваренные компании России — Heineken, AB InBev Efes и „Балтику“, договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля 2023 года», — сказано в протоколе совещания по вопросу сроков введения маркировки средствами идентификации пивной продукции.

Отмечается, что с 1 апреля 2023 года будет запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября — в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

По словам директора департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатериной Приезжевой, ведомство выступает за развитие цифровой маркировки на комфортных для бизнеса условиях. Совместно с лидерами рынка удалось разработать единый подход к включению пива в систему маркировки.