С 14 июня Евросоюз отключит три российских банка от SWIFT

C 14 июня в рамках очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза будут отключены от системы SWIFT ряд российских банков — это Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ, сообщает РИА Новости.

В самих финорганизациях заявили, что отключение не окажет существенного негативного влияния на их работу, поскольку они были готовы к такому сценарию.

В Сбербанке рассказали, что работа будет продолжаться в обычном режиме, отсоединение от SWIFT не повлияет на ситуацию с международными расчетами. В МКБ отметили, что операции внутри страны будут идти штатно, сроки обработки могут вырасти при платежах за границу. В Россельхозбанке сообщили, что в банковской системе созданы все необходимые условия для бесперебойной автономной работы.

В России действует своя система передачи финансовых сообщений — ее ЦБ создал в ответ на риски возможного отключения финансовых организаций от SWIFT.

В начале марта ЕС уже отключил от системы ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ГК ВЭБ.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации по защите Донбасса, после чего Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, ЕС утвердил уже шестой пакет рестрикций против России.