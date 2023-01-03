С 10 января изменится стоимость проезда в общественном транспорте Казани и Челнов

С 10 января вступают в силу тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в Казани и Набережных Челнах. Повышение тарифа в первую очередь вызвано растущими расходами предприятий – с начала прошлого года цены на дизтопливо увеличились на 6%, а рост цен на запчасти составил 80%.

Так, в столице Татарстана при приобретении единовременного билета за наличные его стоимость сохранится в размере 36 рублей. За безналичный расчет билет будет стоить 35 рублей. При оплате проезда билетом длительного пользования на одну поездку его стоимость составит 35 рублей, на 100 поездок – 25 рублей.

В Набережных Челнах при приобретении билета за наличный расчет и при безналичной оплате его стоимость составит 30 рублей, при оплате проезда билетом длительного пользования на 100 поездок – 23 рубля.

Перевозчики объясняют, что повышение тарифа связано с растущими расходами предприятий, в том числе – на техническое обслуживание и ремонт транспорта, лизинговые платежи, расходы на топливо и оплату труда сотрудников предприятий. С начала 2022 года рост цен на дизельное топливо составил 6%, на масла и спец. жидкости – от 39% до 152%, на запасные части – до 80%, а по отдельным категориям комплектующих, например, тормозные барабаны, цены выросли в 2,3 раза.

Вместе с тем транспортные предприятия проводят оптимизацию своей работы, в том числе корректируют расписание движения автобусных маршрутов с сохранением режима работы и интервала движения. Сокращаются нулевые пробеги, проводится оптимизация кадрового состава. Так как увеличился выпуск подвижного состава, продолжается работа по укомплектованию маршрутов водителями и кондукторами.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что Госкомитет РТ по тарифам опубликовал постановления, которые устанавливают новые предельные максимальные тарифы стоимости проезда в общественном транспорте Казани и Челнов.