С 1 января в Татарстане повысят предельные размеры платы за техосмотр

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В Татарстане утвердили предельный размер платы за проведение техосмотра транспортных средств. Он будет действовать с 1 января до 31 декабря 2024, следует из постановления Кабмина республики.

Техосмотр подорожает по разным категориям транспорта. К примеру, на М1 (легковые автомобили, в которых имеется не более восьми мест для сидения, помимо водительского) размер платы повысится с 913 до 1022 рублей, для категории М2 (транспорт для перевозки пассажиров, в котором предусмотрено более восьми мест для пассажиров, массой не более 5 тонн) – с 1563 рублей до 1749.

Для категории М3 стоимость техосмотра составит 2113 рублей, N1 (грузовые) – 1118 рублей, N2 – 2038, N3 – 2200.

О1, О2 (прицепы) – 843 рубля, О3, О4 – 1424 рубля, L (мототранспортные средства) – 359.

Кроме того, предусмотрена предельная плата по спецтранспорту на базе этих категорий. Стоимость варьируется от 395 рублей (L) до 2848 – транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3).