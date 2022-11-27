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Ру Тат
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Транспорт
27 ноября 2022  00:09
Эльза Кузнецова

С нового года в Нижнекамске будет увеличено время движения автобусов

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С 1 января 2023 года в Нижнекамске увеличат время курсирования автобусов – последний рейс будет на 40 минут позднее действующего. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Это будет уже около 9 часов вечера. Но я ставлю задачу перед своими заместителями и коллегами, чтобы автобусы ездили до 10 часов вечера», — уточнил мэр. 

В идеале же, по мнению Рамиля Муллина, автобусы должны ходить с 5 утра до 23.00, а трамваи – с 4 утра до полуночи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Муллин поручил создать в Нижнекамске инфраструктуру для альтернативного вида транспорта.

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