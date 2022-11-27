С нового года в Нижнекамске будет увеличено время движения автобусов

С 1 января 2023 года в Нижнекамске увеличат время курсирования автобусов – последний рейс будет на 40 минут позднее действующего. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Это будет уже около 9 часов вечера. Но я ставлю задачу перед своими заместителями и коллегами, чтобы автобусы ездили до 10 часов вечера», — уточнил мэр.

В идеале же, по мнению Рамиля Муллина, автобусы должны ходить с 5 утра до 23.00, а трамваи – с 4 утра до полуночи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Муллин поручил создать в Нижнекамске инфраструктуру для альтернативного вида транспорта.