Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин поручил создать в Нижнекамске инфраструктуру для альтернативного вида транспорта. На сегодняшний день в городе химиков построено 12 километров велосипедных дорожек, а в этом году будет проложено еще 14 километров велодорог, сообщили «Татар-информу» в городской администрации.

«Конечно, это не весь объем необходимой сети, чтобы выстроить безопасное движение, но для себя мы уже сейчас должны понимать по каким основным дорогам и маршрутам будем двигаться дальше», — отметил Муллин на расширенном заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Доме Советов.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

По словам руководителя исполкома, в первую очередь необходимо определить правила безопасности, затем нужно обратить внимание на эстетику — освещение, инфраструктуру и малые формы.

Также Муллин предложил ввести для горожан обучающие семинары, отметив, что в Нижнекамске пока не развита культура вождения. По его мнению, для детей в парках необходимо организовать велотреки и учить подрастающее поколение грамотному, безопасному катанию. Такие же уроки необходимо проводить и на территории школ, считает Муллин.

«Наша задача — не запрещать, а создавать инфраструктуру для альтернативного вида транспорта. Также будем продолжать создавать инфраструктуру для общественного транспорта — расширять трамвайное направление, пополнять автобусные парки. На первом месте всегда остается безопасность. Необходимо не только дороги привести в порядок, но и создавать больше возможностей для пешеходов и альтернативного вида транспорта. Нижнекамск должен быть для людей, а не для машин», — подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Директор Союза велосипедистов, депутат нижнекамского горсовета Раис Шаехов высказал идею связать велодорожками все микрорайоны города: «Это необходимо для того, чтобы по всему Нижнекамску можно было безопасно передвигаться на велосипедах или самокатах, и меньше пользоваться автомобилями», — отметил он.

Далее участники заседания, пересев на велосипеды, оценили готовность новой велодорожки на проспекте Химиков. Уже на месте комиссия обсудила, как нужно правильно и безопасно строить велоинфраструктуру и пешеходные переходы.

«Ежегодно в городе химиков будет появляться от 12 до 15 километров велодорог», — уточнила «Татар-информу» начальник пресс-службы Нижнекамского района Яна Енькова.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Ранее сообщалось, что велодорожки на проспекте Химиков в Нижнекамске созданы по дорожному национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.